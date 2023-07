Voli diretti e assistenza in italiano, il mondo di Babbo Natale di Giver

Volo speciale diretto da Malpensa a Rovaniemi, numerose date di partenza e, per il ponte di S. Ambrogio e Immacolata, anche un volo diretto da Roma. L’edizione 2023-2024 de 'Il Mondo di Babbo Natale e aurore in Lapponia', firmata Giver Viaggi e Crociere, ha queste caratteristiche, che rendono il viaggio particolarmente adatto alle famiglie con bambini perché si evita lo scalo di Helsinki.

Le partenze

I voli speciali diretti partono da Milano Malpensa dal 7 al 10 dicembre, dal 27 al 30 dicembre, e poi ancora dal 30 dicembre al 2 gennaio e dal 2 al 6 gennaio. Per la sola partenza del ponte di S. Ambrogio e Immacolata Giver ha previsto il volo diretto da Roma Fiumicino a Rovaniemi.



Le quote includono il trattamento di mezza pensione in hotel a 3 e 4 stelle, il trasferimento in pullman a Rovaniemi dall’aeroporto e la visita al villaggio di Babbo Natale, oltre all’assistenza italiana a Rovaniemi e all’abbigliamento termico per l’intero soggiorno. A pagamento e facoltativa per la partenza del 7 dicembre c’è l’escursione notturna all’Aurora Borealis Camp con assistenza Giver in lingua italiana.



A tu per tu con la natura

Il tour operator riconferma inoltre la programmazione su Haparanda e Kalix. La prima, una cittadina svedese a ridosso del confine con la Finlandia, dà modo ai viaggiatori di immergersi in un’esperienza a diretto contatto con la natura. Il soggiorno è previsto in uno degli hotel di inizio secolo più famosi della Svezia, nella parte orientale della Lapponia svedese. Inaugurato il 5 dicembre 1900 e il più antico albergo cittadino della zona. Sarà possibile raggiungere Haparanda volando direttamente da Milano Malpensa a Rovaniemi.



Nell'Artico norvegese

Giver programma voli diretti non solo a Rovaniemi da Milano, ma anche su Tromsø, nell’Artico norvegese.

Per la partenza del 30 dicembre e del 3 gennaio, il t.o. ha previsto nella capitale dell’aurora boreale due soggiorni di 5 giorni, durante i quali sarà possibile partecipare a numerose attività ed escursioni con motoslitte e slitte trainate dai cani.