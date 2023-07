Sette eventi dedicati agli agenti di viaggi, oltre 300 agenzie incontrate, più di 12 milioni di euro di preventivi realizzati. Sono solo alcuni dei numeri dei primi 100 giorni di vita di Mapo World, il brand di Mapo Travel con sede a Torino dedicato ai viaggi personalizzati a lungo raggio, lanciato sul mercato lo scorso 29 marzo.

A tu per tu con le agenzie

Da subito si è sentita forte l’esigenza di incontrare in presenza i dettaglianti perché, come spiega Fabrizio Celeghin (nella foto), direttore commerciale di Mapo World, “il confronto tra chi ha progettato l’itinerario e chi dovrà presentarlo al cliente finale è fondamentale per la costruzione di un viaggio tailor made”.



Nei sette eventi organizzati sono state incontrate le agenzie a Padova, Brescia e Pescara; nella sede Mapo World di Torino, oltre alla serata di inaugurazione del brand, sono stati organizzati due lunch con le agenzie del territorio. “Infine - continua Celeghin - a inizio giugno, in collaborazione con la catena alberghiera The Lux Collective, abbiamo ospitato agenzie di viaggi da tutta Italia per l’apertura del Mapo Resort Villa Hermosa a Porto Cesareo”.



Le cifre e l'obiettivo

A testimonianza del buon riscontro del progetto il direttore commerciale snocciola i numeri raggiunti: “In totale - spiega - abbiamo incontrato oltre 300 agenzie che hanno processato più di 12 milioni di euro di preventivi, con una percentuale di conferma che supera il 12%, per un fatturato di circa 1,5 milioni di euro”.



Tutti numeri che, continua, attestano la bontà della visione di un prodotto non standardizzato, ma cucito sartorialmente sulle esigenze del cliente. “Non solo - continua -: la scelta del Nord come sede di Mapo World, contrapposta alla sede di Bari di Mapo Travel, ha portato benefici a entrambi i prodotti, con una crescita di fatturato in tutte le zone della Penisola”.



Con l’autunno, oltre a partecipare al TTG Travel Experience, Mapo World riprenderà il tour di formazione nelle principali città italiane: “Il nostro team - conclude Celeghin - si arricchisce inoltre della presenza di Claudia Battegazzore, specialista di prodotto Stati Uniti, e prevediamo un potenziamento della rete commerciale in tutta Italia”. Obiettivo del 2023 arrivare a superare i 3 milioni di euro di fatturato.