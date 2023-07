Il travel continua a guadagnare terreno, i dati di MyBank

A confermarlo è MyBank, la soluzione di pagamento online basata sul sistema account-to account: i segnali del rimbalzo del settore travel sono sempre più evidenti.

Nel solo mese di maggio, infatti, il valore delle transazioni effettuate tramite MyBank verso aziende operanti nel settore dei viaggi hanno registrato un incremento del 128% rispetto all’analogo periodo del 2019, mentre i dati di giugno segnano un rimbalzo di 113 punti percentuali.



Parallelamente, i volumi delle transazioni MyBank nel settore travel recuperano terreno rispetto al 2019, con un aumento del 29% a maggio e del 22% a giugno.



Il bilancio Easy Market

Per numerose aziende del mondo viaggi che già offrono lo strumento di pagamento MyBank ai propri clienti b2b o b2c il 2023 si prospetta dunque molto promettente.



Tra queste, a confermarlo è Easy Market, società che si occupa della distribuzione di servizi turistici per le agenzie di viaggi e ne supporta le attività attraverso strumenti come il salvadanaio elettronico ricaricabile tramite MyBank, che prevede un cashback immediato dell’1% sull’intero importo ricaricato. “Easy Market – dichiara Dario Ricchiari, Head of Sales di Easy Market - ha superato i volumi del 2019 puntando su prodotto, assistenza e innovazione. Per quest’ultima la crescita è stata possibile grazie a una spinta sempre maggiore verso i pagamenti online sicuri, semplici e senza limiti di plafond e proseguendo con la promozione del cashback 1% per le agenzie che ricaricano tramite MyBank il salvadanaio elettronico, un’iniziativa che ha riscosso particolare successo”. “MyBank - aggiunge aggiunto Mattia Mercuri, Commercial Strategy Manager di Easy Market - è un prezioso alleato per la nostra ripresa dopo stagioni difficili per l’intero comparto, tanto che prevediamo una crescita a doppia cifra in milioni di euro del transato tramite la sua soluzione rispetto al 2022”.