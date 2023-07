Holland America Line: record settimanale delle vendite

L’idea ha funzionato e Holland America Line ha registrato la migliore settimana di vendite di crociere nel Regno Unito dal 2019 a oggi.

La compagnia ha infatti lanciato un’offerta a tempo, disponibile solo per tre giorni, che prevedeva la possibilità di prenotare centinaia di partenze in tutto il mondo dall'inverno 2023 alla primavera 2025 con un deposito di una sterlina a persona.

Holland America, come riporta Travelmole, ha quindi precisato che la maggior parte delle prenotazioni della scorsa settimana – la migliore dal 2019 - riguardava proprio le crociere in partenza nel 2024 e nel 2025. Le destinazioni prescelte sono state soprattutto l'Alaska, l'Asia e l'Europa.

E un gran numero di queste prenotazioni è arrivato tramite agenzie di viaggi.



Il dato giunge sulla scia della giornata record per le vendite globali registrata lo scorso 11 luglio, quando è stato raggiunto il valore più elevato in 150 anni di storia.

“Siamo entusiasti della nostra migliore settimana di vendite nel Regno Unito in quattro anni. Non solo per l'intero settore, ma anche per Holland America Line nel Regno Unito", ha affermato Karen Farndell, direttore vendite e marketing nel Regno Unito.