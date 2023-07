Pellegrino, Aidit:

“È un segnale importante per gli operatori del comparto”. Domenico Pellegrino (nella foto), presidente di Aidit - Associazione italiana distribuzione turistica, aderente a Federturismo Confindustria, esprime così la sua soddisfazione per la pubblicazione del decreto del ministro del Turismo Daniela Santanchè che definisce le modalità di ripartizione e assegnazione dei 39 milioni di ristori a favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.

Una mossa che, aggiunge Pellegrino, “conferma le anticipazioni ricevute dal ministro Santanché anche nel corso dell’ultimo incontro avuto il 13 luglio scorso e - aggiunge - recepisce le nostre richieste di riequilibrare i criteri di ripartizione delle risorse rispetto ai precedenti ristori”.



I nodi ancora da sciogliere

Aidit auspica comunque che il fondo possa essere rapidamente rifinanziato ricorrendo anche alle somme che non sono state assegnate nei precedenti ristori e che, sottolinea Pellegrino, “sono stimate in circa 25 milioni di euro”.



L’associazione ribadisce inoltre i temi già portati all’attenzione del ministro, tra cui, ricorda Pellegrino, “la necessità di porre fine ai comportamenti discriminatori dei vettori low cost, il rifinanziamento del fondo voucher, l’aggiornamento e il rilancio della piattaforma Infotrav e, non ultima, l’esigenza di sostenere la domanda di viaggi organizzati attraverso misure di incentivazione fiscale ad hoc”.