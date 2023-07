Club del Sole, completato il rinnovamento del Rimini Family Village

Prende il via il nuovo corso del Rimini Family Village di Club del Sole al termine dell’intervento di restyling del complesso. Diversi gli interventi effettuati, a partire dal posizionamento di oltre 100 lodge e un nuovo parco acquatico, pensato come una vera e propria laguna di 1800 mq.

Altri interventi sono stati fatti sul fronte dell’ospitalità, con miglioramento ad hoc per gli ospiti a quattro zampe e per i clienti in bicicletta, e su quello che ora si può a tutti gli effetti definire un maxi stabilimento balneare che si estende per 350 metri. Infine sono stati creati tre campi di padel per arricchire l’offerta sportiva.



“La riqualificazione del Rimini Family Village è un esempio concreto di collaborazione sinergica tra pubblico e privato a beneficio di tutto il territorio, che ha l’obiettivo di far conoscere ai turisti amanti dell’open-air l’accoglienza romagnola di cui siamo orgogliosi”, ha commentato Daniele Valli, direttore operations di Club del Sole.