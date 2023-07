Mappamondo apre le vendite per Capodanno su Thailandia, Maldive, Argentina e Sudafrica

Mappamondo apre le vendite per le proposte inverno su Thailandia, Maldive, Argentina e Sudafrica, in coincidenza con il Capodanno.

Per il mare delle Maldive le partenze sono da Milano e Roma il 28, 29 e 30 dicembre; per la Thailandia, partenze il 26, 27, 28 e 29 dicembre da Milano, Bologna e Roma.



Un viaggio di 14 giorni, in esclusiva, con guida in italiano è la proposta per l’Argentina con partenza da Roma il 25 dicembre con voli diretti Aerolineas Argentinas e possibilità di avvicinamento da altri aeroporti, mentre, chi desidera festeggiare l’arrivo del 2024 nel continente africano, può scegliere il tour di gruppo di 11 giorni in Sudafrica, sempre con guida in italiano e partenza con voli Emirates da Roma il 25 dicembre.



Il t.o. garantisce il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.