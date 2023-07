Advunite ringrazia il ministro Daniela Santanché per aver rispettato l'impegno assunto e per essersi adoperati nell'effettuare il decreto per il pagamento dei 39 milioni promessi a sostegno delle imprese turistiche per il Covid.

Il presidente dell’associazione, Cesare Foà, sottolinea tuttavia che l'importo è “insufficiente per i danni che il nostro settore ha subito perché minimo e insoddisfacente”.

Foà precisa inoltre che il la categoria di agenzie di viaggi e tour operator non ha potuto lavorare a dispetto di tutte le altre categorie che con calma hanno ripreso le proprie attività.



“Comprendiamo anche che gli importi sono stati decisi dal precedente Governo ma si poteva cercare di aiutare le nostre imprese turistiche colpite molto duramente dal Covid e speriamo che anche questa promessa venga mantenuta. Molte società nei precedenti aiuti hanno avuto importi non dovuti o senza controlli. Quindi chiediamo controlli maggiori punendo i colpevoli”.



Oggi si prospetta poi una nuova richiesta “che speriamo venga accolta dal ministro: obbligare le compagnie aeree di linea e low cost a rispettare le normative, a tutelare la nostra categoria”.