Incendi a Rodi, Tui proroga fino all'11 agosto lo stop alle vacanze nel Sud dell'isola

Mentre nel Sud di Rodi si fa ancora fatica a tenere sotto controllo gli incendi, a causa del persistere delle alte temperature e dei venti che alimentano le fiamme, Tui ha deciso di sospendere fino a metà agosto le operazioni di vacanza in 41 resort nelle aree colpite dal fuoco.

La compagnia aerea e l’operatore avevano già sospeso i voli in partenza per Rodi fino a sabato 29 luglio, e le nuove partenze fino a lunedì 31 luglio. Tuttavia ieri è stata confermata la decisione di soospendere le operazioni nei resort del Sud di Rodi fino a venerdì 11 agosto. Restano tuttavia pienamente operative le strutture nel Nord dell’isola, dove non esiste il pericolo di incendi.



Finora Tui, come spiega TTG Media, ha operato cinque voli di rimpatrio per riportare a casa gli ospiti sfollati a causa degli incendi o coloro che hanno deciso di abbreviare le proprie vacanze sull’isola.



Le opzioni per la clientela

Tui ha spiegato in una nota come i clienti che hanno prenotato il solo volo nelle date interessate dal fermo delle operazioni potranno ottenere il rimborso completo, mentre tutti coloro che hanno acquistato un pacchetto turistico con Tui in quelle date avranno la possibilità di modificare la loro prenotazione o annullarla per avere un rimborso completo.