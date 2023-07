In epoca post Covid creatività e comunicazione sono elementi che hanno assunto un ruolo ancor più importante nella fidelizzazione del cliente, che in agenzia trova idee e assistenza impossibili da ottenere con il fai da te.

Un esempio di questo trend è quello presentato dall’agenzia Vivere&Viaggiare di Desenzano del Garda, che ha pensato di far conoscere New York in modo differente, coinvolgendo Andrea Belfiore, vincitore della trasmissione televisiva Pechino Express, che in autunno ‘accompagnerà’ gli ospiti a conoscere la Grande Mela attraverso alcune particolari esperienze culinarie.



E’ stato successo immediato, tanto da indurre Nancy Manna (nella foto), a capo dell’agenzia, a riproporre il format anche nella primavera 2024.

Tra le attrattive principali del tour c’è lo speciale show cooking condotto dallo stesso Belfiore in un loft di New York, che coinvolgerà direttamente i partecipanti del viaggio organizzato dall’agenzia.



“Al di là dell’organizzazione, l’attività più time spending del progetto è di comunicazione e soprattutto social media - commenta Nancy Manna -, di fatto ci troviamo perfettamente nel modello di ibridazione ‘O2O’ (online to offline) di Bluvacanze: almeno l’80% dei clienti che ci conosce online chiede anche un appuntamento e passa in agenza. Solo il 20% completa un acquisto senza incontrarci”.