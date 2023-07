Arrivano le prime, positive reazioni delle associazioni di categoria alla firma, da parte del ministro del Turismo Daniela Santanchè, del decreto che assegna 39 milioni di euro a supporto del trade italiano.

Giuseppe Ciminnisi, presidente di Fiavet, non nasconde la sua soddisfazione e ricorda come, nell’ultimo incontro con il ministro, ci fosse stata proprio da parte di Santanchè la rassicurazione sul fatto che i 39 milioni avrebbero potuto essere elargiti entro settembre 2023, “partendo dalle imprese più piccole, quelle in regime de minimis, in gran parte rappresentate in Fiavet-Confcommercio, indicandoci anche gli organismi preposti per informarsi in merito”.



Un decisivo passo in avanti

Ora arriva l’annuncio della firma: un passo avanti decisivo per il supporto alle agenzie di viaggi e tour operator. “Ci fa ancora più piacere - aggiunge Ciminnisi - che il finanziamento sia accompagnato da un plauso al ruolo che ci viene riconosciuto come cruciale nell’ottica industriale del turismo”.



“I parametri previsti dal decreto - continua Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi Confesercenti - sono maggiormente equilibrati rispetto al passato e ai precedenti ristori, e vanno incontro a quelle che erano state le nostre richieste al Ministero del Turismo”.



Una mossa fondamentale, dunque, per Assoviaggi, che però auspica un rifinanziamento del fondo, “dato che le risorse non sono al momento sufficienti a soddisfare a pieno le imprese del comparto e le ingenti perdite subite nel 2021, anno con il turismo sostanzialmente fermo”.