BizAway: nuova campagna di assunzioni, nel 2023 recruiting per 60 new entry

Sarà un altro anno nel segno della crescita quello in corso per BizAway. La scaleup friulana ha infatti da poco ottenuto un finanziamento da 10 milioni di euro da parte di illimity Bank, dopo aver triplicato il fatturato nel 2022 e con la previsione di raggiungere oltre i 100 milioni di euro in breve tempo.

In parallelo la società attiva nel business travel porterà avanti una nuova campagna di assunzioni che porterà a 60 nuovi ingressi nel 2023, portando il totale dei dipendenti a quota 280. “Il comparto maggiormente interessato da questo incremento di personale – si legge in una nota della società - sarà il team di Customer Service e Operation, soprattutto nella mansione di Travel Support Specialist, mentre gli altri nuovi ingressi riguarderanno i reparti IT, Sviluppo e Sales”.



In particolare nelle sedi italiane le selezioni, già avviate, riguardano backend engineer & team lead, devops engineer, accounting manager e stage sales development representative.