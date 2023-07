di Gaia Guarino

Rodi e Corfù bruciano e la situazione è indubbiamente critica. Gli adv sono già al lavoro per limitare i disagi dei propri viaggiatori in loco e di quelli in partenza a breve, una gestione in tandem con i t.o. che stanno tentando di arginare l’inevitabile caos generatosi nelle ultime ore.

“Ieri la Fiavet nazionale ha chiesto ai presidenti regionali di domandare ai vari associati se e quanti clienti avessero tra Rodi e Corfù - spiega Chiara Fabbri di Nuovo Mondo di Aosta e presidente Fiavet Valle d’Aosta -. Gli operatori più colpiti sono Nicolaus e Alpitour, a ieri continuavano a evacuare numerosi ospiti ma l’isola di Rodi è nel delirio”.



È tutto in divenire, e come sottolineano gli adv, le notizie che giungono da Rodi sono in costante aggiornamento ma non sempre dettagliatissime. “I t.o. stanno cercando di rimpatriare i turisti e da ieri molti di loro hanno bloccato le partenze - aggiunge Ivan Singia di Rondò Viaggi a Milano -. Viene offerto il rimborso completo o una riprotezione verso un’altra isola greca, ma anche Spagna o Egitto. Ogni caso è a sé”.

Momenti delicati soprattutto in alcune aree dell’isola con picchi d’ansia che, come per esempio racconta Daniele Morresi di Royal Palm Viaggi e Vacanze di Roma, hanno portato alcune persone, con vacanza programmata tra un mese, a chiedere un cambio di destinazione. Alcuni t.o. stanno dando già ora la possibilità di optare per una meta diversa, parallelamente - a oggi - le compagnie aeree operano i voli regolarmente e l’aeroporto è aperto.



Emblematica è la comunicazione della Farnesina che in una nota annuncia che ‘Alla luce della delicata situazione, per chi avesse pianificato un viaggio a Rodi, si segnala che la circolazione sull’isola risulta particolarmente difficoltosa: si raccomanda, pertanto, di valutare l’opportunità di riprogrammare il proprio viaggio verso altre destinazioni. Per informazioni sul rientro anticipato o sulla riprotezione del viaggio, si prega di contattare il proprio tour operator o la propria compagnia aerea’.

“Abbiamo delle partenze per dopodomani verso la zona interessata dall’incendio e il t.o. sta lavorando per riproteggere i passeggeri su un’altra isola”, dice Vanessa Padovani di Abaco Viaggi a Codroipo.

Come confermano sia Alessia Saveri di Ali & Sof Viaggi a Roma sia Alberto Bolognesi di Home and Away a Pavia, è Alpitour il t.o. coinvolto prevalentemente, illeso Veratour che ha il proprio villaggio più a nord, a Kolymbia. “Abbiamo trovato alcune camere in hotel a Rodi città, ma adesso è tutto al completo - precisa Saveri -. Monitoriamo l’andamento dell’incendio e speriamo che l’emergenza rientri. Fortunatamente pare che le strutture alberghiere non siano state danneggiate”.