Clia getta acqua sul fuoco dopo la decisione delle autorità di Amsterdam di impedire l’attracco di navi da crociera nel porto della città.

In una nota riportata da TTG Media, l’associazione segnala di essere "a conoscenza del futuro delle crociere ad Amsterdam. Come ha dichiarato pubblicamente il porto, le navi da crociera non sono state bandite da Amsterdam".



Il commento giunge dopo che le autorità locali di Amsterdam avevano annunciato che le navi da crociera non sarebbero arrivate più direttamente nel centro della città, perché non in linea con la visione di sostenibilità della capitale.

Parte di una serie di regolamenti progettati per frenare l’overtourism, la mossa interesserà alcune grandi compagnie, tra cui Royal Caribbean, Celebrity Cruises, P&O e Fred Olsen.



Tuttavia, Clia ha affermato che sono ancora in corso discussioni sul trasferimento delle infrastrutture portuali al di fuori del centro città. "Stiamo lavorando con le autorità per accogliere le opinioni espresse dai membri del consiglio, continuando a sostenere le comunità che beneficiano del turismo da crociera" ha commentato Clia.

Secondo i dati Clia, circa l'1% dei visitatori di Amsterdam arriva in crociera, contribuendo annualmente alle entrate cittadine con 105 milioni di euro.