Ducati: a Gattinoni Mice l'organizzazione del World President Tour & Meeting

Gattinoni Mice è stata scelta da Ducati per l’organizzazione del World President Tour & Meeting, l’evento dedicato ai membri del Ducati Official Club che, lo scorso 4 giugno, hanno passato sette giorni nel Nord della Sardegna percorrendo in moto le strade da Olbia e Stintino, passando da La Maddalena.

“Da Ducati - spiega Elisa Presutti, managing director Gattinoni Mice - siamo stati incaricati dell’organizzazione logistica dell’evento e in ogni fase di sviluppo abbiamo cercato di unire la passione per la moto all’italianità, curando ogni piccolo dettaglio, partendo dai trasferimenti e arrivi degli ospiti alla convention fino ad ogni tappa dell’itinerario”.



I partecipanti – in tutto 73 provenienti da 24 Paesi – hanno infatti anche potuto confrontarsi con il management di Ducati in una convention organizzata da Gattinoni Mice nella sala meeting dell’Hotel Cala di Lepre.



Vagliata ogni location

“Abbiamo inoltre vagliato e selezionato le location per pranzi, cene e pernottamenti - aggiunge Presutti -, unendo ai tragitti lungo percorsi mozzafiato, cene in agriturismi per assaporare piatti della tradizione e abbiamo organizzato l’elegantissima cena di gala con vista sul parco naturale de La Maddalena che ha segnato la chiusura dei lavori. Questo appuntamento rinnova una collaborazione già in essere con Ducati e ci stimola a migliorare ogni giorno di più”.