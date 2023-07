il Mediterraneo secondo Msc, le proposte autunnali a bordo di Msc Poesia

Due porti di scalo in Turchia, tre in Italia e uno in Grecia, al Pireo, con accesso ai monumenti antichi di Atene. Il Mediterraneo secondo Msc Poesia si declina in una proposta di 11 giorni che prevede scali a Kusadasi e Istanbul con soggiorno prolungato, mentre in Italia le tappe saranno Genova, Palermo e Civitavecchia per Roma.

Il viaggio sarà proposto da Msc da settembre a novembre con una serie di attività da fare a terra. A Genova, prima tappa della crociera, si potrà ad esempio fare una passeggiata lungo Via Garibaldi con visita ai palazzi antichi, oppure una gita sulla Riviera Ligure per visitare Portofino, Camogli e Santa Margherita.



In Turchia, invece, da Kusadasi si potrà visitare la vicina città di Efeso in un’escursione di mezza giornata per ammirare i suoi siti archeologici. A Istanbul è prevista una sosta lunga, mentre ad Atene Msc offrirà numerose escursioni per esplorarne le famose attrazioni. Anche per Palermo e Roma sono previste gite in giornata per i passeggeri di Msc Poesia.