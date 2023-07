King Holidays: ottimi risultati per Malta 'esperienziale'

Barbara Cipolloni, product manager King Holidays, sottolinea la positiva performance registrata da Malta. “I dati relativi alla prima parte dell’anno segnano il ritorno di Malta ai livelli pre-pandemia. Un risultato possibile anche grazie ad una programmazione più completa rispetto al passato, in grado di assecondare le aspettative delle nuove generazioni di clienti. Nella brochure monografica, realizzata in collaborazione con VisitMalta e pubblicata anche sul sito King Holidays, proponiamo una collezione di avventure, scoperte ed emozioni: una Malta da vivere, prima ancora che da visitare”.

Tante le escursioni a contatto con la natura, come il bagno con i delfini e i tuffi nella trasparente Blue Lagoon di Comino, e le visite al patrimonio storico e archeologico dell’arcipelago.

King Holidays propone un’ampia selezione di circuiti individuali e di gruppo, compreso ‘Valletta Emotion’, programma di 5 giorni adatto anche per uno short-break fuori dai canonici mesi estivi.

Da segnalare anche il ritorno dei corsi, collettivi e individuali, di inglese, e la programmazione di soggiorni balneari, sostenuta da un calendario di partenze garantite in agosto da Milano, Roma e Napoli.



A supporto della programmazione e del catalogo dedicati a Malta, King Holidays ha avviato una campagna di comunicazione congiunta in collaborazione con VisitMalta. La head ‘Malta ad occhi chiusi… sicuramente con King Holidays’ identifica la versatilità della destinazione e l’affidabilità del t.o.

La pianificazione, che si protrarrà fino all’autunno, è partita con una serie di affissioni nelle principali fermate della metropolitana di Milano, e proseguirà online su un circuito di portali lifestyle, travel, gossip e news con l’obiettivo di intercettare il vasto pubblico di viaggiatori ‘fai-da-te’ online e riportarli nelle agenzie.