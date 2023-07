Non si placa l'emergenza incendi sull'isola greca di Rodi. E Astoi Comfindustria Viaggi interviene in merito alla gestione dell'emergenza.

In una nota, l'associazione evidenzia che "i tour operator associati che programmano la destinazione stanno registrando molte limitazioni nell’operatività dovute alla mancanza di informazioni da parte della Protezione Civile locale".



"Gli assistenti degli operatori - prosegue la nota - stanno contattando i propri clienti per fornire tutte le necessarie informazioni e per capire in quale centro di raccolta gli stessi siano stati inviati dalle autorità locali. Astoi è in contatto con l’Unità di Crisi della Farnesina per l’opportuna triangolazione tra l’Ambasciata italiana ad Atene e gli operatori, al fine di riuscire ad assistere al meglio i clienti e rendere più celere lo scambio di informazioni. Inoltre, alcuni operatori stanno inviando aeromobili speciali che, verosimilmente, arriveranno a Rodi nella notte per far rientrare i propri clienti in Italia".