Boscolo Tours oltre le attese, boom di fatturato per il 2023

“Contiamo di chiudere l’anno con una crescita del 30% del fatturato rispetto al 2019, e con un aumento del 19% del numero di viaggiatori che ci hanno scelto, a conferma del trend di aumento dei prezzi che ha segnato quest’anno in maniera costante”. Primo bilancio in casa Boscolo Tours da parte del direttore commerciale Salvatore Sicuso, che esprime grande soddisfazione per l’andamento del tour operator.

Una stagione che non ha lesinato alcune difficoltà a livello operativo e in particolare sul fronte dei voli. Questo non ha impedito tuttavia di soddisfare la domanda e guardare avanti con nuovi investimenti: “Per cominciare il nostro organico è stato ampliato ed è tornato ai livelli pre-pandemici – prosegue Sicuso -, con l’arrivo di nuove figure professionali in diversi reparti già a partire dall’inizio di quest’anno, in previsione di una maggiore domanda che comunque sapevamo sarebbe arrivata. Poi abbiamo confermato una serie di investimenti in 4 macro aree strategiche per lo sviluppo di Boscolo: quelle della tecnologia, del crm, della comunicazione e delle attività sul trade.”



Il percorso di rinnovamento di Boscolo ha coinvolto anche l’apertura alla vendita di alcune nuove destinazioni, come l’India, il Messico e il rilancio dei viaggi a New York. “L’India in particolare è stata la destinazione che in assoluto ha fatto registrare il tasso di crescita più alto nella nostra intera programmazione - conclude Sicuso -. Contiamo che ci potrà dare grandi soddisfazioni anche nel corso del 2024”.