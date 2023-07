Veneto, arriva il ddl che riconosce il ruolo delle agenzie di viaggi online

“Il riconoscimento ufficiale delle agenzie online apre ad una importante novità nel nell’intermediazione turistica. Un passaggio fondamentale che permetterà anche a numerose realtà nate al tempo del Covid e a tanti giovani intraprendenti di entrare nel mondo del lavoro". così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia commenta l'approvazione da parte della Giunta del ddl che riconosce il ruolo delle agenzie di viaggi online.

“Questo risultato è stato raggiunto grazie al proficuo confronto con le categorie economiche del comparto, che ringrazio – aggiunge Zaia -. Con Fiavet, in particolare, con la quale anche l’assessore Caner ha mantenuto un filo diretto per trovare soluzioni condivise. Il disegno di legge sulle agenzie di viaggio on line, che ora approderà all’aula del Consiglio regionale per il voto definitivo, contribuirà a rafforzare l’offerta turistica, motore della prima industria del Veneto”.