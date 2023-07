Smartbox, l'estate è 'social': arrivano i cofanetti per fare il pieno di like

Viaggi 'social'. Sono quelli che propone Smartbox per l'estate. Il Gruppo specializzato nelle esperienze regalo lancia una selezione di proposte per scoprire le destinazioni più suggestive d'Europa 'da veri influencer'.

Tra le experience, un aperitivo ad alta quota sulle vette del Monte Bianco, una gita in barca tra le acque azzurre di Polignano a Mare o un volo in mongolfiera sulle colline del Chianti.



La speciale collezione di cofanetti consentirà non solo trascorrere giornate da sogno, ma anche catturare in uno scatto tutta la bellezza delle mete, da prospettive del tutto insolite.