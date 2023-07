di Lino Vuotto

“Il primo pensiero va alle agenzie di viaggi. Se oggi siamo qui a tagliare questo traguardo della nuova sede che riunisce ora tutte le anime del gruppo lo dobbiamo al loro lavoro e alla loro collaborazione”. Ha esordito così il ceo e founder di Volonline Luigi Deli (nella foto) ieri sera nel salutare tutti gli invitati intervenuti per festeggiare l’inaugurazione degli spazi di corso Italia 64 a Milano. Una palazzina di tre piani in origine fabbrica di ceramica poi riconvertita a uso uffici.

L'andamento

Un'importante novità che arriva in un momento di forte crescita del gruppo, con ricavi in aumento del 43 per cento sullo scorso anno grazie anche al contributo del marchio Teorema, passato da 2,8 milioni del 2022 ai 4,5 già fatti registrare fino ad ora. “L’offerta proposta da Teorema Vacanze, basata su pacchetti di viaggio pronti alla vendita a disposizione delle agenzie – prosegue Deli – rappresenta un segmento che può ancora esprimere margini di crescita perché risponde a una esigenza di mercato ben precisa, che accontenta sia chi prenota per tempo sia il last minute”.



Last minute che sembra destinato a segnare anche questa stagione, partita con il turbo già in inverno e che poi aveva avuto un rallentamento: “Da gennaio a maggio abbiamo registrato una bolla di mercato, una domanda senza precedenti determinata dai numerosi ponti e dalle prenotazioni anticipate per l’estate – aggiunge Luca Adami, cto e cmo del gruppo -. Grazie alla scalabilità dei nostri canali digitali siamo riusciti a raggiungere delle ottime performance nei primi sei mesi. Oggi la situazione è ancora differente: se l’ultima settimana di giugno è stata una delle migliori dell’anno in termini di vendite, la prima di luglio si è chiusa praticamente all’opposto”.