Ami Assistance amplia la rete commerciale con Giuseppe Maria Cicconi

New entry nella rete commerciale di Ami Assistance. La società ha inserito in squadra Giuseppe Maria Cicconi che si occuperà dell’area del Nord-Est.

“Sono lieto di dare il benvenuto all’interno di AMI Assistance a Giuseppe Maria Cicconi, un professionista che non ha certamente bisogno di presentazioni e che vanta una profonda conoscenza nel mondo del turismo - sottolinea Gualtiero Ventura, presidente di AMI Assistance –. Con Giuseppe Maria Cicconi e Massimo Borelli lavoreremo fianco a fianco per continuare a offrire alle agenzie di viaggio e ai tour operator i migliori prodotti assicurativi pensati per proteggere chi viaggia, nell’ottica di proseguire con forza il nostro percorso di crescita”.



Cicconi ha ricoperto diversi ruoli in Allianz per circa vent’anni, mentre in precedenza aveva maturato esperienze in Sporting Vacanze, Eurotravel e Itermar.