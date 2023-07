Buone notizie per i viaggiatori della Penisola: il passaporto italiano è sempre più potente. Lo certifica l’ultimo aggiornamento dell’Henley Passport Index, elaborato da Henley & Partners. Garantendo l’accesso visa free a 190 destinazioni su 227, il documento di viaggio italiano continua la sua scalata aggiudicandosi il secondo gradino del podio accanto a quello tedesco e quello spagnolo.

In vetta alla classifica - elaborata in base al numero di destinazioni accessibili senza visto preventivo - figura per la prima volta il passaporto di Singapore, che garantendo l’ingresso in 192 Paesi scalza quello giapponese, sceso al terzo posto.



Nello stesso piazzamento del Giappone figurano anche Austria, Finlandia, Francia, Lussemburgo Corea del Sud e Svezia, i cui passaporti sono accettati visa free in 189 nazioni.



Il resto del ranking

Guardando al resto del ranking, riprende quota il passaporto britannico, che agguanta il quarto posto, il piazzamento più alto dal 2017.



Perdono ancora terreno, invece, gli Stati Uniti, passando dal sesto posto all’ottavo. Un fenomeno, quello dell’indebolimento del passaporto Usa, che - spiega Henley & Partners - è attribuibile al rafforzamento dei mercati asiatici e che potrebbe condizionare anche il Canada.



Fanalino di coda Afghanistan, Iraq e Siria, negli ultimi tre posti della classifica.