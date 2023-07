Il ritorno degli stranieri nei dati diffusi da Enit, l'intervista a Booking.com sulle conseguenze dell'intelligenza artificiale sul turismo, la lunga attesa di Ita Airways e Lufthansa per il via libera della Commissione europea: sono questi alcuni dei principali temi del nuovo numero di TTG Magazine, sfogliabile anche online con la digital edition. Il meglio in questa breve rassegna.

Enit: stranieri, il grande ritorno

Gli stranieri tornano a fare da traino al turismo italiano. Il crollo della clientela internazionale scatenato dalla pandemia è stato recuperato. E quest'estate tutto lascia pensare che la componente estera supererà il mercato domestico. Non solo per merito dei viaggiatori europei, che confermano i volumi dello scorso anno nonostante la lieve flessione dei tedeschi, ma soprattutto per il grande ritorno degli statunitensi, al primo posto tra le nazionalità più desiderose di visitare il Belpaese (continua sulla digital edition)



Booking.com: «L'IA non ucciderà le agenzie»

Non sarà la fine delle agenzie di viaggi. Anche se l'Intelligenza artificiale ha risvegliato uno dei più atavici incubi di sempre, la macchina che soppianta l'uomo, per Adrienne Enggist, senior director of product di Booking.com, questa nuova tecnologia sarà in realtà uno strumento in più per i dettaglianti. Il colosso dell'ecommerce turistico ha appena annunciato il lancio di Ai Trip Planner: un'applicazione, per il momento disponibile solo negli States, che consente ai clienti di interagire con un'intelligenza artificiale per creare e prenotare il proprio viaggio. Come spiega la stessa Enggist a TTG Italia, "il nuovo AI Trip Planner combina il potere dell'intelligenza artificiale con l'esperienza di Booking.com nel settore dei viaggi per offrire ai viaggiatori un'unica fonte per migliorare e accelerare il processo di pianificazione dei viaggi". Ma questo non significa l'apocalisse della distribuzione fisica (continua sulla digital edition)



TTG Travel Experience, l'edizione 2023 prende forma

L'appuntamento si avvicina: mancano poco meno di tre mesi alla 60a edizione di TTG Travel Experience, che dall'11 al 13 ottobre prossimi radunerà presso il quartiere fieristico di Rimini i rappresentanti dell'industria turistica internazionale.

L'evento organizzato da IEG ruoterà quest'anno attorno al tema dell'Utopia, intesa come creatività orientata alla trasformazione profonda di servizi, prodotti, strategie di comunicazione e di vendita (continua sulla digital edition)



Ita-Lufthansa, la lunga attesa

Seconda estate in solitaria. E, probabilmente, con un seguito di terzo autunno-inverno, anche se magari solo in parte. Ci si aspettava un'evoluzione diversa del destino di Ita Airways quest'anno, inutile negarlo. All'entusiasmo per l'accordo raggiunto tra Governo e Lufthansa Group per la cessione del 41 per cento delle quote e l'ingresso in una realtà internazionale (come auspicato sin dall'inizio da management ed Esecutivo) non ha però fatto seguito un'evoluzione rapida della situazione (continua sulla digital edition)



Progresso e storia, Boston da scoprire

Il fascino degli Stati Uniti continua a sedurre gli italiani. A oggi, infatti, in termini di arrivi il nostro mercato si posiziona al quinto posto a livello europeo e al nono a livello globale. Nel 2022 gli Usa hanno accolto 717.593 visitatori giunti dalla Penisola (fonte: Brand Usa), e stando alle previsioni ufficiali, il 2023 dovrebbe chiudersi con un più 5,6 per cento. Per il 2024, invece, sono attesi ben 951mila turisti italiani con l'auspicio di tornare, nel 2025, ai valori del pre-pandemia toccando quota 1,1 milioni (prosegue sulla digital edition)