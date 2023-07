Il post Covid si sta rivelando un momento particolarmente favorevole per i viaggi esperienziali e chi lavora nel campo dell’offerta di attività per arricchire la vacanza sta ottenendo ottimi risultati.

E’ il caso di Civitatis, che quest’anno sta registrando una crescita a tre cifre rispetto ai livelli pre-pandemia, come conferma il chief b2b sales officer, Verónica de Íscar (nella foto).

“Nel 2022 abbiamo superato i livelli di prenotazioni registrati nel 2019, prima della pandemia. Quell'anno abbiamo raddoppiato il numero di viaggiatori che hanno scelto Civitatis per organizzare il loro viaggio e quest’anno continuiamo a registrare numeri in crescita”.



L’approccio al cliente

“Fin dall'inizio, ci siamo focalizzati sul cliente e sono convinta che questo approccio abbia favorito la crescita costante nel corso degli anni. Siamo selettivi nella scelta e nell'introduzione dei prodotti nel nostro catalogo, prestiamo grande attenzione alla tecnologia, garantiamo il prezzo minimo e il miglior servizio di assistenza clienti H24/7”.



Adv al centro

A livello globale, “Incrementeremo del 50% il numero di viaggiatori che scelgono Civitatis per organizzare il loro viaggio quest'anno, e il potenziale delle agenzie nel raggiungere questi obiettivi è enorme. L'Italia è uno dei mercati su cui Civitatis sta puntando di più per la crescita e l'espansione e il canale trade è uno dei pilastri strategici del nostro sviluppo”.



Le più richieste

Per quanto riguarda le destinazioni più richieste, non ci saranno grandi sorprese. Roma, New York, Parigi, Londra e Porto sono le città con il maggior numero di prenotazioni sulla nostra piattaforma. Anche le attività principali rimangono le stesse: visite guidate come quella al Vaticano, una passeggiata in barca sulla Senna o una crociera sui ponti di Porto, o ancora il tour dei contrasti di New York”.



La novità

Fra le novità, il sistema di pagamento posticipato ‘Prenota ora e paga più tardi’.

Grazie a questa nuova funzionalità, gli agenti di viaggi potranno effettuare prenotazioni per i loro clienti senza dover anticipare i soldi a Civitatis. Il pagamento della prenotazione avverrà dieci giorni prima della realizzazione. “Con questa funzionalità e tutte quelle già offerte dalla piattaforma per le agenzie, Civitatis rafforza la sua leadership e si conferma come il miglior partner per qualsiasi adv che desideri ampliare e diversificare le sue vendite”.



Infine, le new entry di prodotto. “Stiamo introducendo novità nel nostro portfolio quasi quotidianamente. Di recente, abbiamo annunciato ottime notizie per gli amanti dei musical: abbiamo stretto una partnership con Stage Entertainment e Civitatis ora offre biglietti per Il Re Leone o Aladino. Questo potrebbe essere interessante per le agenzie nel completare un viaggio a Madrid. Inoltre, alcune delle nuove attività aggiunte nella scorsa settimana in italiano includono il Tour del caffè a Santiago di Cuba, l'escursione privata di 2 o 3 giorni nel Deserto Bianco e nell'oasi di Bahariya a Il Cairo, o l'escursione a Fatima a Lisbona”.

Isabella Cattoni