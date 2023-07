Karisma Travelnet ricerca tre addetti booking

Caraibi, Stati Uniti, Polinesia, Estremo Oriente, Egitto, Dubai e Maldive, solo per citare alcune mete: la programmazione di Karisma Travelnet riprende la corsa e con essa il t.o. ha necessità di riorganizzare la squadra.

Proprio in vista del potenziamento dello staff, il tour operator capitanato da Luca Manchi è alla ricerca di tre addetti booking per destinazioni Oriente, Oceano Indiano, Stati Uniti e Caraibi, Egitto ed Europa.



Per partecipare alle selezioni è necessario avere conoscenza dei Crs e buona padronanza della lingua inglese.

Possibilità di impiego sia full time sia part time.