Silver Nova: la nave della svolta in anteprima per i dirigenti di Royal Caribbean

“L'innovazione guida la nostra missione di fornire le migliori vacanze in modo responsabile e Silver Nova rispetta del tutto questo impegno”. Queste le parole di Jason Liberty, presidente e ceo del Gruppo Royal Caribbean, all’anteprima di Silver Nova, la nave da crociera ultra-lusso Silversea più rispettosa dell’ambiente mai costruita.

Liberty si è imbarcato a Eemshaven, nei Paesi Bassi, insieme ad altri dirigenti del Gruppo Royal Caribbean per visitare la nave - un'importante pietra miliare per i viaggi verso Destination Net Zero - , che dovrebbe partire per il suo viaggio inaugurale il 14 agosto da Fusina (Venezia).



Gli itinerari

La sua prima crociera sarà di sette giorni nel Mediterraneo, dopodiché la nuova unità di Silversea attraverserà l'Atlantico verso gli Stati Uniti d'America, intraprendendo viaggi nei Caraibi e in America Centrale, prima di salpare per il Grand Voyage South America 2024 di 71 giorni il 4 gennaio 2024.



“Silver Nova - aggiunge Barbara Muckermann, presidente di Silversea - incarna la visione del nostro marchio e l'evoluzione della nostra flotta, dimostrando come i nostri ospiti stiano beneficiando del fatto che il nostro marchio faccia parte del Gruppo Royal Caribbean. Introduce un approccio leader del settore alla sostenibilità, viaggi unici alla scoperta del mondo e una versione completamente nuova del lusso in mare”.