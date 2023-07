Cambio ai vertici di Evaneos: due nuovi amministratori delegati

Saranno Aurélie Sandler (a sx nella foto) Laurent de Chorivit (a dx nella foto) i nuovi amministratori delegati di Evaneos, che entreranno in carica dal 1 settembre. Come riporta una nota dell'azienda, l'attuale presidente e amministratore delegato Eric la Bonnardière manterrà la carica di presidente esecutivo del Consiglio di amministrazione.

Entrambi i nuovi a.d. arrivano dalle fila dell'azienda; Sandler è attualmente chief marketing officer, ed è arrivata in Evaneos nel 2020. de Chorivit invece copre al momento la carica di chief operating officer ed è approdato in azienda nel 2027, dopo diversi anni passati in Club Med.



"Siamo entusiasti dell'idea di affidare il futuro di Evaneos ai nostri talenti interni. Il nostro settore sta cambiando sempre più velocemente ed Evaneos è ben posizionata come azienda di riferimento nel turismo sostenibile e personalizzato - commentanto i cofondatori Eric la Bonnardière e Yvan Wibaux -. Insieme, Laurent e Aurélie incarnano ciò che costituisce la vera forza di Evaneos - lo spirito imprenditoriale al servizio di un nuovo modo di viaggiare - e ciò che definisce i principi della nostra azione - un misto di tenacia, umiltà e impegno".