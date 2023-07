Alidays amplia l’offerta con Norvegia, Finlandia e Islanda

Alidays amplia la programmazione al Nord Europa, inserendo viaggi in Norvegia, Finlandia, Islanda.

Le proposte di viaggio del t.o. in Nord Europa non si limitano a sole esperienze estive, ma invitano i viaggiatori a partenze in qualsiasi stagione, per scoprire le attrattive che rendono speciali questi territori per 365 giorni l’anno.



Le proposte spaziano da tour di gruppo con guida parlante italiano a itinerari individuali fly & drive, fino ai percorsi privati con Superjeep in Islanda e alle crociere esplorative, con avvistamento di orsi alle isole Svalbard.



Inoltre, in Islanda, con pernottamento in lodge immersi nella natura, si va a caccia dell’aurora boreale e si possono sperimentare surf (provvisti di muta stagna), eliski, hiking e sorvoli in elicottero.



Nella Lapponia finlandese, con pernottamento nei Wilderness Hotel o Aurora Cabin, vengono organizzate escursioni programmate per l’avvistamento dell’aurora boreale e corse sulle slitte trinate dai cani.



Infine, alle Lofoten si pernotta nelle ‘rorbu’, le case a palafitta dalle caratteristiche facciate rosse, costruite per alloggiare i pescatori stagionali e ora riattate a confortevoli lodge.