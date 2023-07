Orizzonti, una piattaforma per le agenzie basata sull’IA

Orizzonti lancia una rivoluzionaria piattaforma di pianificazione di viaggi basata sull'intelligenza artificiale. Questa innovazione pionieristica offre alle agenzie di viaggi una nuova modalità di costruire i viaggi, rendendo l'intero processo più intuitivo, personalizzato ed efficiente.

La nuova funzionalità utilizza algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per creare viaggi su misura in base alle specifiche richieste dei clienti. Ad esempio, basterà comunicare al sistema il desiderio di organizzare un viaggio tra le spiagge più belle del Mediterraneo e la piattaforma proporrà le soluzioni più adatte, considerando una serie di fattori come la bellezza dei luoghi, le recensioni degli hotel, le condizioni meteorologiche, le attività locali e molto altro.



"Abbiamo lavorato duramente per selezionare un sistema che utilizzi l'intelligenza artificiale per dare una nuova dimensione all'esperienza dei viaggi. Questa innovazione è stata progettata pensando alle esigenze delle agenzie di viaggio e dei loro clienti - afferma il ceo di Orizzonti, Francesca Parisi (nella foto con il founfer di Orizzonti, Alfredo Parisi) -. Crediamo fermamente che questa nuova modalità di pianificazione dei viaggi cambierà il settore e porterà ad un'esperienza del cliente senza precedenti”.



In un mercato del turismo in costante evoluzione, Orizzonti si impegna a rimanere all'avanguardia attraverso innovazioni significative e soluzioni orientate al cliente. Dopo 25 anni in cui tutti i vari sistemi ci chiedevano “dove vuoi andare” adesso Orizzonti chiede “cosa vuoi fare”, cioè quale esperienza vuoi vivere, magari restringendo la ricerca con l’indicazione dell’area geografica. L'introduzione di questa tecnologia di intelligenza artificiale rappresenta un ulteriore passo avanti in questa direzione, migliorando l'efficienza delle agenzie di viaggi e arricchendo l'esperienza di viaggio dei loro clienti. Si tratta della prima release che di mese in mese verrà potenziata e migliorata.