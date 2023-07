Icon of the Seas, prima prova in mare: il gigante debutterà nel 2024

Icon of the Seas di Royal Caribbean ha guadagnato per la prima volta il mare aperto. La più grande nave da crociera del mondo ha infatti appena concluso la sua prima fase di test in mare a Turku, Finlandia, durante la quale è stata sottoposta a centina di prove che hanno riguardato i motori, le eliche e il sistema frenante.

Oltre 450 lavoratori hanno poi testato i propulsori e il sistema di navigazione e sono stati misurate anche le vibrazioni e i rumori. Una seconda fase di test è prevista per la fine dell’anno.



Il nuovo gigante dei mari salperà per il suo viaggio inaugurale nel 2024 e le cfre sono da capogiro: lunghezza di 365 metri, larghezza di 70, altezza di 80, e poi ancora sette piscine, tra cui la prima a sfioro sospesa in mare, sei scivoli d’acqua, nove vasche idromassaggio e una suite a tre piani per famiglie. Potrà ospitare fino a 7600 passeggeri. Qui il video dei test.