Bcd Travel Italy rafforza il team manageriale: Claudio Carnevali direttore finanziario

Un nuovo ingresso nel team manageriale di Bcd Travel Italy. L’azienda ha accolto Claudio Carnevali nel ruolo di direttore finanziario.

Carnevali lavorerà per garantire l’omogeneità dei dati contabili di bilancio nel contesto dell’integrazione nel gruppo globale Bcd e promuoverà la digitalizzazione dei pagamenti, con l’obiettivo di ampliare le opzioni disponibili e migliorare la trasparenza nelle relazioni economiche.



Si occuperà inoltre della revisione periodica del bilancio, per verificare la conformità delle scritture, individuare eventuali errori o omissioni e garantire l’applicazione corretta delle policy di gruppo nel sistema contabile.



Carnevali guiderà una squadra di circa 24 persone, suddiviso tra team Clienti, Fornitori, Riconciliazioni e Tesoreria. “L’obiettivo è creare una squadra in grado di crescere in un contesto stimolante, a beneficio dei dipendenti, dell'azienda e dei clienti – spiega in una nota Carnevali -. È un vero piacere far parte di Bcd. Mi sento estremamente fortunato per l'opportunità di contribuire alla crescita di questa incredibile azienda, dove le persone, il lavoro e le potenzialità sono straordinarie. Non si tratta solo di un lavoro, ma di far parte di qualcosa di più grande, di unirsi a un gruppo di livello mondiale e di vedere la sua crescita svolgendo un ruolo importante. I nostri servizi rappresentano un contributo fondamentale per mantenere Bcd come una grande azienda, offrendo esperienze migliori ai nostri clienti. L'idea di unirmi a Bcd mi ha riempito di rinnovato entusiasmo e sono sicuro che, insieme, realizzeremo grandi cose”.