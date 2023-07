Valtur lancia 'Vola da Re': trasferimenti in aereo all business da Milano a Olbia

Si chiama ‘Vola da Re’ la nuova iniziativa di Valtur per personalizzare il servizio di chi acquista un pacchetto per il Baia dei Pini e il Tirreno Resort in Sardegna o presso una delle altre strutture che Nicolaus mette a disposizione dei propri ospiti nella destinazione.



“Alla base dell’operazione – si legge in una nota del tour operator -, il desiderio di offrire un’esperienza appagante che renda davvero possibile far iniziare la vacanza già nel corso del viaggio, grazie a un’integrazione di servizi pensati per permettere di vivere i momenti dei trasferimenti in modo piacevole e senza doversi preoccupare di nulla”.



Sui voli tra Milano Malpensa e Olbia verrà impiegato un B737-400 da 72 posti configurato in all business con assistenza dedicata ed esclusiva in aeroporto all’andata e al ritorno; ervizio di bordo; estensione franchigia bagagli (25 kg bagaglio in stiva + 1 trolley e 1 borsa in cabina); operazioni di imbarco e sbarco più comode e veloci grazie al limitato riempimento del volo.

“Sin dal lancio di ‘Vola da Re’ i riscontri sono molto buoni e ci dicono che il mercato chiede sempre di più servizi capaci di soddisfare il bisogno di libertà: dalla fissità della quotidianità, dalla materialità di certi aspetti della vita, da ciò che elimini anche il minimo stress dalla piacevolezza di un momento prezioso come la vacanza”, commenta Paola Coccarelli, responsabile prodotto del gruppo.