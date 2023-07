“Il turismo è una risorsa fondamentale per la nostra economia, ed è positivo che continui il confronto tra il Ministero del Turismo e le associazioni delle imprese. Anche se il comparto è tra i più vitali della nostra economia, non è privo di criticità per le quali finalmente si inizia a cercare una risposta”. Vittorio Messina, presidente di Assoturismo, plaude alla prosecuzione del dialogo tra i Dicastero e le associazioni di categoria all’indomani dell’incontro con il ministro Daniela Santanchè.

Numerosi i temi messi sul tavolo, tra cui di particolare rilevanza la questione lavoro, che sta mettendo a dura prova molte imprese del comparto, e per il quale sono stati chiesti interventi urgenti. “Dalla mancanza di infrastrutture alla necessità di riqualificare la rete ricettiva – conclude Messina -, fino al caos del caro-biglietti e al rincaro dei mutui, ci sono problemi vecchi e nuovi da risolvere ed è utile un confronto strutturale tra imprese e politica: è un passo nella giusta direzione per affrontare le sfide del settore turistico”.