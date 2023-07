Club del Sole: nasce RE-TREE-T, la casa sull’albero amica della natura

Club del Sole lancia RE-TREE-T, una ‘casa sull’albero’ di nuova generazione nata dalla collaborazione con il Politecnico di Torino e l’architetto Paolo Scoglio, fondatore di The Ne[s]t, team di professionisti specializzato nella progettazione di “micro-architetture per il turismo esperienziale”.

Il nuovo progetto di ospitalità sarà lanciato all’interno del Villaggio Spina Family Camping Village, struttura Club del Sole situata nella suggestiva cornice del Delta del Po, a pochi passi dal Lido di Spina (Ferrara).



Il progetto prevede la mappatura digitale mediante droni e laser-scanner della flora della pineta secolare per inserire le strutture tra gli alberi esistenti, senza danneggiarli in alcun modo. Successivamente saranno realizzate la Terrazza e la Tenda, i due elementi che costituiscono il sistema della Tree House RE-TREE-T, che sarà appoggiata e non fissata a terra.



Posizionate ad altezze diverse, la Terrazza e la Tenda permettono, mediante delle scale o rampe, di salire in cima, fino a sfiorare i rami degli alberi e catturare gli scorci del cielo per godere di notte della vista delle stelle.



La Terrazza è una struttura in acciaio riciclato e legno, fissata reversibilmente al suolo. Progettata per ospitare una tenda sospesa tra gli alberi, è l’ideale per chi desidera vivere un’esperienza più “wild”, permettendo di trascorrere tutta la notte, o solo alcune ore, sotto la volta celeste.



Chi preferisce un’esperienza più confortevole, invece, può optare per la Tenda, fatta in acciaio riciclato, legno e materiale tessile e fissata anch’essa reversibilmente al suolo. Dispone di un letto doppio, un bagno ed un vano guardaroba. All’esterno è presente un piccolo deck che ospita un salottino lounge.



La collaborazione con il Politecnico di Torino prevede la consulenza, anche attraverso l’attivazione di una borsa di ricerca al dipartimento di Architettura e Design, alla progettazione di spazi per la ricettività in simbiosi con la natura, a basso impatto ambientale, rapidamente trasformabili, modulari e modificabili nel tempo.