In crociera per tre anni: l'avventura di Life at Sea Cruises

In crociera per tre anni. E’ quanto propone Life at Sea Cruises, che ha annunciato una proposta davvero unica nel suo genere.

Nonostante alcuni contrattempi, il viaggio è ora ufficialmente in programma, con la compagnia che ha scelto una nave più grande, la MV Lara, che salperà il 1 novembre da Istanbul e il 5 novembre da Barcellona.



Costruita nel 2003, l'imbarcazione dispone di 627 cabine con spazio sufficiente per ospitare mille 266 passeggeri. Tuttavia, per questo viaggio, solo 532 di queste cabine saranno occupate, in modo che la nave non risulti troppo affollata. A bordo, i passeggeri avranno accesso a una piscina, una palestra, una spa e altre facilities; la nave ospiterà anche attività come lezioni di danza e proiezioni di film.



Nel corso dei tre anni, come riporta tech.everyeye, i passeggeri avranno l'opportunità di visitare numerosi luoghi, tra cui il Colosseo a Roma, il Taj Mahal in India, la Grande Muraglia Cinese e Machu Picchu in Perù. Nonostante le difficoltà logistiche e finanziarie, le prenotazioni rimangono alte, con quasi il 40% delle cabine già venduto per una cifra di circa 600mila dollari per la cabina con balcone.