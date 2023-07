Msc Crociere tornerà in Cina con la nave Bellissima da marzo 2024

Il 2024 segnerà anche il ritorno in Cina di Msc Crociere. Si tratterà di una stagione breve con inizio nel mese di marzo e proporrà nove itinerari di 4 e 5 giorni con partenze da Shanghai.

La nave utilizzata sarà Msc Bellissima e le tappe degli itinerari verranno fatte a Fukuoka, Kagoshima e Sasebo, in Giappone. "Possiamo davvero percepire una rapida ripresa nel settore crocieristico del paese – ha sottolineato il ceo Gianni Onorato -. Il nostro team in Cina ha lavorato instancabilmente per preparare il nostro ritorno sul mercato cinese".



Prima di approdare in Cina, si legge si Travelmole, la nave farà base a Taiwan dal mese di gennaio.