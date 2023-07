Hahn Air aggiunge 12 nuovi vettori nell'offerta per le agenzie

Sono 12 le compagnie aeree che nella prima metà di quest’anno si sono aggiunte all’offerta Hahn Air per le agenzie di viaggi mondiali. Di queste cinque hanno siglato un accordo di interline agreement e sono quindi disponibili con il proprio codice in gds selezionati. Si tratta di Air Connect, Air Tanzania, Air Premia, Braathens e SpiceJet.

“Gli agenti di viaggi beneficiano anche della possibilità – si legge in una nota della compagnia - di scegliere tra le opzioni di pagamento aggiuntive legate al biglietto HR-169 che le compagnie aeree non offrono sui propri biglietti. Inoltre, molti vettori sono disponibili all'emissione di biglietti con più compagnie aeree, anche se non hanno un accordo tra di loro”.



Tra i nuovi partner, sette vettori stanno lanciando la propria presenza gds a livello mondiale con Hahn Air. Più di 100mila agenti di viaggi in 190 mercati possono accedere ai loro voli in tutti i principali gds con il codice X1. La prenotazione e l'emissione dei biglietti possono essere effettuate seguendo le procedure standard.