Gruppo Nicolaus: volumi sulla Tunisia in crescita del 45%

Il Gruppo Nicolaus ribadisce la centralità della Tunisia per la propria programmazione, registrando in questa fase della stagione incrementi positivi.

La crescita dei ricavi si attesta, infatti, sul 45% rispetto al già ottimo 2022, a fronte di una crescita dell’impegno del 15%. I risultati sono legati a diversi fattori, fra cui l’eccellente rapporto qualità/prezzo e l’affiliazione di tre prodotti chiave quali il Valtur Djerba Golf Resort & Spa, il Nicolaus Club Helios Beach sull’isola di Djerba e il Nicolaus Club Delfino Beach ad Hammamet.

“La Tunisia si conferma destinazione unica per la combinazione introvabile in altre destinazioni tra elementi quali il rapporto qualità/prezzo, la bellezza del mare, il patrimonio storico-naturalistico e la vicinanza all’Italia. Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a mantenere il primato in una meta quale Djerba in cui abbiamo il nostro prodotto di punta a marchio Valtur e siamo pronti per questa seconda parte della stagione con un servizio che sarà in linea con le esigenze della crescita del numero degli ospiti per far sì che possano godere della bellezza dell’isola e delle nostre strutture in totale tranquillità” commenta Laura Mangialardi (nella foto), product manager per la Tunisia.



Elemento rilevante che incide sui volumi delle prenotazioni è anche la posizione di preminenza su tutta l’offerta dell’isola di Djerba con la struttura di punta del Gruppo, il Valtur Djerba Golf Resort & Spa, caratterizzato dalla presenza dello staff italiano.

Funzionali al favore da parte della distribuzione e dei viaggiatori, la complementarietà rispetto al core business con impegno di prodotti generalisti che soddisfano un range di spesa molto vario: dal Vincci Dar Midoun sino ai Sentido Djerba Beach e Radisson Blu Palace Thalasso.



Il Gruppo Nicolaus in Tunisia si riconferma player principale sull’isola di Djerba con circa il 50% degli arrivi originati dal mercato italiano. Altro numero che genera soddisfazione è l’indice di gradimento espresso dagli ospiti che complessivamente esprime percentuali superiori al 90%. Tra i servizi più amati anche il programma di escursioni dedicate alla scoperta del deserto e delle oasi.



Importante per l’andamento della destinazione anche l’ingente investimento dedicato al volato con oltre 800 posti alla settimana e collegamenti dai differenti aeroporti italiani. A integrazione della disponibilità charterizzata per offrire sempre la massima flessibilità, le combinazioni garantite dal dynamic packaging.