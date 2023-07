L’estate porta sempre con sé qualche rivoluzione sul mercato e il 2023 non fa eccezioni. Idee per Viaggiare ha infatti rilevato marchio, dominio e risorse umane di Chinasia, lo storico operatore monoprodotto specializzato sulla Cina.

L’operazione non è la prima in casa Idee per Viaggiare, convinto che la strada dell’acquisizione di marchi specializzati su particolari aree del mondo sia la via migliore per ampliare la programmazione.

E dopo Marcelletti, leader sul Centro e Sud America, tocca oggi a Chinasia, da 35 anni sul mercato.



Nella visione del ceo Danilo Curzi la struttura di Idee per Viaggiare deve poggiare su team di lavoro molto competenti in aree specifiche, a rappresentare valore agli occhi di viaggiatori e agenzie di viaggi. Relativamente alla destinazione Cina, la scelta è virata su un operatore fortemente specialistico, affidabile, esperto conoscitore, con affermata rete di fornitori e contatti.



Laura Grassi, co fondatrice di Chinasia, ha accolto con entusiasmo l’opportunità di far proseguire l’attività del brand, purtroppo duramente colpito dalla pandemia, così come di partecipare in prima persona a questo nuovo progetto apportando professionalità e contatti a un tour operator che nel dna è attento alle specializzazioni.



Chinasia inizia l’attività nel 1988, imponendosi nel settore dei viaggi organizzati come operatore specialista sulla Cina. Fra i primi ad esplorarla turisticamente, ha contribuito allo sviluppo del turismo italiano in Cina.

“Siamo felici di annunciare questa operazione, che amplia la nostra programmazione in Estremo Oriente – commenta Curzi -. Lo facciamo attraverso un brand di grande prestigio, acquisendone la comprovata professionalità. Crediamo nel valore della specializzazione, nelle competenze maturate sul campo. Laura Grassi, co fondatrice di Chinasia ha sposato il nostro progetto, entrando a far parte del team Idee per Viaggiare".



La programmazione attuale Chinasia by Idee per Viaggiare si trova online sul sito ideeperviaggiare.it e a breve verrà ulteriormente arricchita. La proposta include tour di gruppo che permettono di scoprire le bellezze del Paese con possibilità di estensioni in diverse destinazioni quali Thailandia, Emirati Arabi o Singapore.



“In qualità di co fondatrice di Chinasia Tour Operator ho cominciato a viaggiare in Cina nel lontano 1980 quando ancora il gigante asiatico non si era completamente aperto al turismo internazionale e i primi gruppetti arrivavano sotto forma di delegazioni per rinforzare i legami di amicizia e collaborazione fra Italia e Cina. Da allora molto è cambiato, la Cina si è attestata fra le più grandi potenze mondiali e anche dal punto di vista turistico ha allineato la qualità e l’efficienza dei suoi servizi ai più alti standard. Il progetto Chinasia by Idee per Viaggiare ha finalmente preso forma ed è diventata una realtà. Una sinergia che sono certa porterà buoni frutti garantendo continuità al marchio Chinasia, rispettando pienamente la qualità e la cura con la quale abbiamo sempre lavorato nel nome e nell’esempio di colui che ne è stato fondatore ed anima e al quale vogliamo dedicare questo nuovo inizio: Giancarlo Monaco”.