Explora I, nuova data per il debutto: la partenza il primo agosto da Copenaghen

Explora Journeys ha posticipato la crociera inaugurale della sua prima nave al 1 agosto, con partenza da Copenaghen. La decisione modifica quanto originariamente previsto, con Explora I che avrebbe dovuto partire dall'Inghilterra il 17 luglio.

Come riporta Travelweekly, Explora ha segnalato che si è verificato un ritardo nella consegna da parte di Fincantieri perché alcuni materiali da costruzione non soddisfano i requisiti di sicurezza.

Secondo il Financial Times, il problema sarebbe relativo a pannelli resistenti al fuoco difettosi.

"Poiché la sicurezza dei nostri ospiti e dell'equipaggio è della massima priorità, abbiamo preso la decisione immediata di non prendere la nave in consegna, anche se questo significava dover cancellare la prima partenza" afferma Explora in una nota.



Secondo il Financial Times, Fincantieri è stato informato per la prima volta alla fine di maggio che il fornitore di pannelli, Paroc con sede a Helsinki, aveva perso la certificazione di sicurezza.

Msc ha aggiunto che sta lavorando con Fincantieri per sostituire i materiali interessati.

"I lavori sono attualmente in corso e il costruttore navale sta discutendo con le società di classificazione competenti per ottenere il certificato di sicurezza della nave il prima possibile, in modo che sia pronta per la consegna il 24 luglio e la prima partenza il 1 agosto da Copenaghen".