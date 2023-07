Un aumento a tripla cifra rispetto all’analogo periodo del 2022, il ritorno dell’advance booking, l’exploit dell’Italia e l’incremento del valore medio della pratica. Sono le tre caratteristiche dominanti del primo semestre 2023 in casa Quality Group.

Una crescita che, secondo il direttore commerciale Marco Peci (nella foto), “era attesa e scontata, considerando che il 2022 è stato l’anno della ripartenza post-Covid”. Secondo lui, quindi, l’anno con cui confrontarsi “per chi opera soprattutto con il medio e lungo raggio, ancora per quest’anno, è il 2019”.



Ed è proprio prendendo come riferimento il 2019 che si evidenziano le performance positive di luglio e agosto, archiviati con un incremento di 13 punti percentuali di fatturato rispetto al pre-Covid.



Prodotti su misura

Partendo da queste considerazioni l’aspettativa per il 2023, in linea con il budget, è di chiudere in pareggio o poco sopra il 2019 in termini di passeggeri e fatturato.



Forte la tendenza alla prenotazione anticipata, mentre il valore medio della pratica si è alzato del 20% circa a seconda della destinazione. “Negli ultimi 12 mesi - fa notare Peci - abbiamo notato un considerevole ampliamento della clientela di età compresa tra i trenta e i quarant’anni che ha determinato la vendita di prodotti su misura e innovativi sotto il profilo del mix dei servizi prenotati. Proprio il ‘su misura’, fin dalla ripartenza dello scorso anno, ha messo a dura prova la nostra organizzazione, che si è trovata a dover gestire un aumento della complessità di produzione e gestione a fronte di una struttura che nel 2022 doveva riorganizzarsi dopo il periodo di Covid”.

“Tutti i brand del Gruppo – continua - sono riusciti magistralmente a gestire l’urto delle prenotazioni complesse e ad avviare una campagna di assunzioni che ha portato in azienda nuovo personale”.



Le destinazioni

Sul fronte delle destinazioni, infine, oltre all’Italia di ItalyScape - che ha superato ogni aspettativa - le mete favorite sono Egitto, Nord Europa, Usa, Seychelles, Sudafrica e la Thailandia. Ottimi i riscontri anche di destinazioni di nicchia come Canada, Cile, Ecuador e Sri Lanka.