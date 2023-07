Massimiliano Brunelli nuovo head of supplier relations di Uvet Gbt

New entry ai vertici di Uvet Global Business Travel, la joint venture tra il Gruppo Uvet e American Express Global Business Travel. Massimiliano Brunelli è stato infatti nominato come nuovo head of supplier relations.

Entrato in Uvet Gbt nel 2005 nell’area supplier relations, ne è poi diventato coordinatore dieci anni dopo, maturando così una consolidata esperienza nella gestione dei rapporti con i supplier. Brunelli succede ad Antonello Lanzellotto che si dedicherà così esclusivamente al ruolo strategico di head of multinational sales & account management.



“Sottolineo con particolare soddisfazione la nomina di Massimiliano come Head of Supplier Relations – sottolinea Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet – risultato di un lungo percorso iniziato in Uvet Gbt quasi 20 anni fa come tirocinante che lo ha portato ora a capo di un reparto per noi strategico come quello delle supplier relations. Nel tempo Massimiliano ha consolidato le sue competenze in quest’area fino a meritare di diventarne il responsabile”.