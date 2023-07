Msc Crociere sarà main global sponsor del Napoli nel prossimo campionato di calcio. I dettagli

Msc Crociere stringe ulteriormente la partnership con la squadra di calcio del Napoli, Campione d’Italia 2023, e diventa main global partner per il prossimo campionato di Serie A, al via dalla metà di agosto. La compagnia apporrà il proprio logo insieme all’iconica rosa dei venti come brand principale della maglia gara presentata oggi a bordo di Msc Wolrd Europa.



“Msc è il Partner ideale per traghettare il Napoli fra due ere, siamo partiti insieme nell’estate del 2011 e adesso dopo tanti anni la nostra relazione raggiunge il punto più alto attraverso la condivisione di un manifesto che unisce la Città di Napoli al resto del mondo”, ha commentato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Il legame fra Msc e Ssc Napoli nasce 12 anni fa e adesso si rafforza ulteriormente grazie alla scelta della compagnia di diventare Main Global Partner del team azzurro, sposando il progetto ‘From Napoli to the World’. “Il Napoli ha in pochi anni ha ottenuto risultati incredibili raggiungendo traguardi prestigiosi e promettenti con milioni di tifosi appassionati in tutto il mondo, mentre Msc Crociere, terzo brand globale in più rapida crescita, ha portato la sua flotta a 22 unità raggiungendo nuovi primati – ha concluso il managing director di Msc Leonardo Massa -. Le due società sono accomunate dal medesimo spirito: porsi obiettivi ambiziosi e puntare con forza al raggiungimento degli stessi con caparbietà, tenacia e spirito di squadra”.