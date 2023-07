GB Viaggi lancia il programma di affiliazione per i viaggiatori

Si chiama GB Affiliate il programma di affiliazione del tour operator GB Viaggi che permette al brand di potenziare la capacità di promozione dei prodotti all’interno della community di viaggiatori, i quali possono guadagnare attraverso vari canali come blog, social network e i canali di messaggistica consigliando le vacanze e i servizi del tour operator.

Aperto a tutti, il programma è gratuito e, dopo la registrazione sul sito del t.o., si avrà accesso a una piattaforma che permette di generare i link affiliati e di monitorare prenotazioni e profitti maturati nel tempo. A seconda della tipologia di prodotto l’affiliato può ricevere fino al 5% su ogni pratica e il cliente può risparmiare fino al 4% sul costo totale della vacanza.



Oltre a permettere agli affiliati di percepire una commissione variabile a seconda della tipologia di prodotto, gbviaggi.it offre anche coupon di sconto per gli utenti che acquistano una vacanza per mezzo di un link affiliato.