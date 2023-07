di Alessia Noto

La campagna internazionale di Bluvacanze procede a vele spiegate. Il progetto che sta esportando oltreconfine il know-how di Cisalpina Tours nei viaggi d'affari, con la collaborazione di Msc Cruises, è entrato nel vivo nella prima parte dell’anno con l’attivazione dei primi presidi negli Stati Uniti (New York), in Brasile (Santos) e in Turchia (Izmir). E ora il mirino dell’azienda è pronto a posarsi su altri mercati.

“Puntiamo ad arrivare anche in Sudafrica, dove Msc è già presente con attività cargo”, ha anticipato nel corso dell'ultima tappa di TTG People Cristina Stacchini, global industry relation manager Cisalpina Tours, che si occupa delle aperture e dello sviluppo dei mercati internazionali, stringendo relazioni con la Iata, le compagnie aeree e i partner.



La tabella di marcia per i prossimi mesi è serrata. Tra il 2023 e il 2024 entreranno in attività altri uffici nel Regno Unito (a Londra), in Germania (ad Amburgo), in Francia (a Parigi), in Spagna (a Madrid) e a Cipro (a Limassol).



Cuore pulsante dell’espansione internazionale sarà Cisalpina Usa. Nell’hub situato a New York è stata infatti costituita una divisione dedicata a client management e service delivery, con il compito di sviluppare a livello internazionale un modello di operatività di alta qualità.



Il cervello operativo resta però in Italia. È qui, infatti, che il team di Cisalpina Tours guidato da Stacchini, di concerto con l'head quarter milanese di Bluvacanze, è impegnato nella valutazione delle opportunità di espansione e nella pianificazione degli step successivi, supportato dal team del finance. Nello specifico, Giulia Gaiani, finance manager per i mercati internazionali, si occupa del supporto finanziario e della reportistica relative alle nuove sedi in apertura, dal momento della loro costituzione al dopo.