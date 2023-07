Swan Hellenic: svelato il programma 2024 dei viaggi spedizione

Swan Hellenic alza il velo sui viaggi di spedizione programmate per il 2024.

Le esplorazioni spaziano dall'Artide all'Antartide e nel resto del mondo con la possibilità di scegliere viaggi di 8 giorni fino a spedizioni di 21 notti, accompagnati da guide e da rinomati esperti, scienziati ed esploratori a bordo di SH Vega e di SH Diana.



SH Vega esplorerà la Penisola Antartica da Ushuaia fino all'inizio di marzo 2024, quando farà rotta verso ovest in una crociera di semi-circumnavigazione dell'Atlantico meridionale di 21 giorni, visitando l'isola di Gough e Tristan de Cunha sulla rotta verso Città del Capo, in Sudafrica.

Un’esperienza che sarà seguita da viaggi di spedizione culturale lungo la costa occidentale dell'Africa e a Lisbona, prima di costeggiare la costa atlantica fino a Honfleur, in Francia. I viaggi alla scoperta della Cornovaglia, dell'Irlanda, del Galles e della Scozia porteranno SH Vega in Islanda, Norvegia e nell'Artico per la stagione estiva. Infine, a settembre, attraverserà la Groenlandia fino ad Halifax, in Canada, per poi dirigersi verso sud e trascorrere i mesi di ottobre e novembre nei Caraibi e in Brasile fino alla fine di novembre 2024.

SH Diana rimarrà in Antartide fino alla fine di febbraio 2024, quando farà rotta verso nord, verso i fiordi cileni e risalirà l'intera costa occidentale dell'America meridionale e centrale fino a La Paz, in Messico. Tornata a sud per attraversare il canale di Panama e scoprire la vera Cuba, risalirà la costa orientale degli Stati Uniti fino a Halifax, in Canada. Da qui, a fine maggio, attraverserà la Groenlandia per la sua stagione artica. Poi, il 20 luglio, lascerà Tromsø, in Norvegia, per navigare verso sud, verso i fiordi, la Scozia e l'Olanda. Scendendo lungo la costa atlantica, entrerà nel Mediterraneo per la stagione estiva. All'inizio di ottobre, transiterà per il canale di Suez e il Mar Rosso per esplorare le Seychelles, il Madagascar e il Sudafrica fino a fine novembre. Infine, lascerà Città del Capo per il viaggio di semi-circumnavigazione verso la Penisola Antartica e Ushuaia, arrivando all'inizio di dicembre per l'inizio della prossima stagione antartica.



Andrea Zito, ceo di Swan Hellenic, ha commentato: "Siamo entusiasti degli itinerari che i nostri esperti hanno curato per il 2024, arricchiti da nuove emozionanti destinazioni, tra cui Cuba e le isole Bijagós. Ora offriamo una scelta di opportunità in tutto il mondo per vedere ciò che gli altri non vedono, con uno stile e una personalizzazione unici".