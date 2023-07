Bluwelfare, valore delle pratiche triplicato rispetto al 2022

Bluwelfare, piattaforma del Gruppo Bluvacanze dedicata ai programmi di welfare aziendale e delle convenzioni, è oggi integrata con nove diverse piattaforme di gestori di servizi.

Lanciata nel 2018 e guidata da Lorenzo Mazzucchelli (nella foto), travel welfare commercial manager del Gruppo Bluvacanze, nel primo semestre 2023 la piattaforma ha realizzato pratiche dal valore triplicato rispetto al 2022.

Agli iscritti la piattaforma permette di prenotare in autonomia oltre un milione 300mila hotel in tutto il mondo e tutte le compagnie aeree, di bandiera e low cost. Ma anche le crociere Msc, i treni di Trenitalia, oltre 25mila attività, compresi biglietti dei musei e visite a parchi di divertimento, il noleggio di auto in oltre 45mila punti vendita nel mondo, i transfer da e per gli aeroporti.



“Il funzionamento di Bluwelfare rispecchia un vero e proprio sito e-commerce e permette di ‘mettere a carrello’ i servizi selezionati e pagarli con il credito welfare”, spiega Mazzucchelli.

Dopo avere scelto il servizio, il viaggiatore potrà ricevere i documenti di viaggio via e-mail o recarsi in una delle 300 agenzie di viaggi Bluvacanze e Vivere&Viaggiare e finalizzare la prenotazione.



Secondo la recente indagine dell’Osservatorio Welfare 2023 di Edenred su 4mila aziende italiane, la disponibilità di spesa media dei dipendenti si attesta a 940 euro, segnando una crescita del 10,6% rispetto ai valori precedenti. Soprattutto ha battuto l’inflazione annua del 2022 che è stata dell’8,1%. Infine, negli ultimi 3 anni l’effettivo consumo del credito welfare è salito al 70%.