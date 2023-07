I giovani hanno ricominciato a tornare in agenzia. A rilevare il trend è il ceo di Bluvacanze Domenico Pellegrino, che nella nuova puntata di Gente di Viaggi racconta le prospettive per la distribuzione e per il mercato del turismo in generale.



Nell'intervista, realizzata durante la visita di TTG Italia negli uffici milanesi del network, il manager racconta anche come deve cambiare il comparto del travel, anche di fronte alle nuove sfide dei consumatori che negli ultimi anni hanno cambiato drasticamente le abitudini di acquisto. Una battaglia che non si gioca più solo sul prezzo ma soprattutto sulla capacità di fornire esperienze uniche.



Ma tra i temi sul tavolo c'è anche quello delle 'nuove leve' e della difficoltà per il turismo di trovare personale: una questione per la quale, secondo Pellegrino, servirebbe un intervento a livello governativo.



Il servizio completo di TTG People è stato pubblicato a pagina 7 di TTG Magazine del 3 luglio, sfogliabile anche a questo link